Die Missen und Mister rockten die Fashion Week

LYVEM

ist ein junges Modelabel aus Österreich, welches sich auf Ready-to-Wear Fashion für Frauen konzentriert. Unsere Mode soll zeitlos sein, deshalb setzen sie auf schlichte Schnitte und eine klare Linie für einen Effortless Chic. Sie legen großen Wert auf Qualität, Transparenz und faire Bedingungen bei der Herstellung ihrer Stücke. Die Produktion erfolgt in Europa. Nachhaltigkeit ist ein Thema, welches den Designern besonders wichtig ist.

Sie streben danach, jeden einzelnen ihrer Prozesse, Ressourcen und Materialien zunehmend nachhaltig zu gestalten. Sie positionieren sich gegen die Schnelllebigkeit in der Modeindustrie und möchten, dass ihre Kundinnen so lange wie möglich Freude an ihren gekauften Lieblingsteilen haben. Aus diesem Grund wählen sie Materialien und Stoffe mit einer hohen Qualität und langen Haltbarkeit aus.

Durch die vielen zeitlosen Designs können unsere Kundinnen ihre Mode oft und lange tragen. Sie entwerfen nur wenige Designs pro Saison in limitierter Auflage.