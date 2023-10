„Mission Vorwärts“: Unser Heer zeigt, was es kann

Am Nationalfeiertag präsentierte sich das Bundesheer wieder mit einer Informations- und Leistungsschau. Die Soldaten zeigten in 13 Themenbereichen am Heldenplatz, Am Hof, auf der Freyung sowie beim Burgtheater ihre Aufgaben und Fertigkeiten. Unter dem Motto „Mission Vorwärts“ demonstrierten sie hunderttausenden Besuchern, was sie können.

Mit der traditionellen Kranzniederlegungen am Heldenplatz eröffnete Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Feierlichkeiten. Hunderttausende Besucher, die auf den geschichtsträchtigen Platz gekommen waren, begleiteten die Angelobung von 950 Rekruten, darunter 25 Soldatinnen, die das Treuegelöbnis auf die Republik Österreich sprachen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner strich den Einsatz des Heeres bei Naturkatastrophen und während der Corona-Pandemie hervor, wies aber darauf hin, dass man sich wieder der Kernaufgabe widmen müsse, nämlich „unser Land mit der Waffe zu verteidigen – als Soldaten“.

Bundespräsident Van der Bellen, Bundeskanzler Nehammer und Verteidigungsministerin Tanner (v.r.n.l.) überzeugten sich von den Fertigkeiten der Soldaten. ©Bundesheer

Spannende Vorführungen und viel Information

Das Bundesheer präsentierte sich mit 13 Themenbereichen, darunter „Militärische Landesverteidigung“, „Auslandseinsätze“. „Cyber/Forschung und Technik“ sowie „Luftunterstützung“. Bei letzterer Station war erstmalig der neue Hubschrauber Leonardo AW-169 „Lion“ zu sehen, von dem Österreich 36 Stück angekauft hat. Großen Anklang fanden auch die Vorführungen der Pioniere aus der Steiermark und der Soldaten des Jägerbataillons 25 aus Klagenfurt sowie das Showexerzieren der Garde. Publikumsmagnete waren auch die „Jump Bags“, der Kletterturm, der „Military Parcours“ sowie ein „Escape Room“, die Seilrutsche oder die „Palatschinken-Stationen“ mit Erlebniskochen.

Der neue Hubschrauber Leonardo AW-169 „Lion“ war eines der Highlights der diesjährigen Leistungsschau. ©Bundesheer

Ehrungen als Zeichen der Wertschätzung

Weitere Highlights waren die Verleihung des „Miliz Awards“ an Milizoffizier Major Stefan Kuess sowie die Überreichung des „Goldenen Ehrenzeichens der Republik Österreich“ an den ORF-Regisseur Kurt Pongratz und des „Commander‘s Coin“ an die Lebensretter Wachtmeister Christopher Jelenska und Wachtmeister Manuel Cermak mit seiner Gruppe aus Wien.