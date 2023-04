Mit „Daisy“ auf Kräutersuche

Eine Floridsdorferin lässt Buben und Mädchen in die Welt der Kräuter eintauchen: Désirée Oberreiter hat ihr erstes, aber sicher nicht letztes Kinderbuch heraus­gegeben: „Daisy und die Welt der Kräuter“ ist derart begehrt, dass die Autorin bereits an einer Fortsetzung arbeitet. „Insgesamt sollen es sogar vier Bücher werden“, verrät sie dem Wiener Bezirksblatt.

Ihr Ziel ist es, dass sich schon die Jüngsten mit diesem Thema beschäftigen: „Ich möchte mein Wissen über unsere Naturapotheke weitergeben. Nicht alles, was auf den Wiesen wächst, ist gleich ein Unkraut.“ Die Mutter von drei Kindern hatte zuvor ein Fernstudium in Kräuter-Pädagogik absolviert und es mit Auszeichnung bestanden. Im Mai des Vorjahres gründete die zielstrebige Frau sogar ein kleines Unternehmen, sie führt in Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten Kräuter­wanderungen durch. Außerdem stellt Désirée ihre eigenen

Naturkosmetika her.

Engagiert & Freundlich

Wer hat sie eigentlich zum ­Schreiben inspiriert? „Meine Kinder“, lächelt die Neo-Schriftstellerin, die sich selbst als „engagiert, motiviert, höflich, freundlich, pflichtbewusst und leidenschaftlich“ bezeichnet. „Daisy und die Welt der Kräuter“ ist im Verlag „Buchschmiede“ erschienen, hat 42 Seiten und kostet 14,50 Euro.