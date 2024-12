Na hoffentlich: Mit Öffis stressfrei durch die Feiertage

Über 4.000 Mitarbeiter der Wiener Linien sind auch an den Feiertagen im Einsatz, um die Fahrgäste sicher und verlässlich zu ihren Liebsten zu bringen.

Egal ob U-Bahn-Fahrer, Werkstätten-Mitarbeiter, Sicherheitsdienstmitarbeiter oder Buslenker – sie alle sorgen dafür, dass die Wiener Linien auch an den Feiertagen rund um die Uhr an ihr Ziel kommen. Geschäftsführerin Alexandra Reinagl dankt allen Mitarbeitern für ihren Einsatz: „Ein herzliches Dankeschön geht an alle Kolleginnen und Kollegen aus unserem wunderbaren #TeamÖffiLiebe, die auch an den Feiertagen vollen Einsatz zeigen. Sie ermöglichen es den Wienern, ihre Liebsten zu besuchen und die Festtage entspannt zu genießen. Ihr Engagement verdient unsere größte Wertschätzung.“

Angepasster Fahrplan

Wie jedes Jahr zu Weihnachten, sind die Öffis auch heuer bis 18 Uhr nach Samstagsfahrplan unterwegs. Ab ca. 18 Uhr verkehren Straßenbahnen und Busse – wie jedes Jahr am Heiligen Abend – mindestens in einem 15-Minuten-Intervall. Die U-Bahn ist die ganze Nacht durchgehend in Betrieb.

Am 24.12. wurde außerdem der Friedhofsverkehr verstärkt. Die Buslinie 38B fährt von ca. 8 Uhr bis ca. 17 Uhr ab Nussdorf alle 20 Minuten zum Nussdorfer und Heiligenstädter Friedhof. Die Linie 39B ist von ca. 8 Uhr bis ca. 17 Uhr ab Sieveringer Straße / Karthäuserstraße in Betrieb und bringt die Fahrgäste alle 10 Minuten zum Sieveringer Friedhof.

Alle Informationen zum Feiertagsverkehr findet man auch hier: www.wienerlinien.at/news/feiertagsverkehr