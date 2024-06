Genau mein Grätzl: 10.000 Euro gewinnen!

„Genau mein Grätzl!“ soll der neue Freudenausruf der Wiener werden, steht er doch für einen der wichtigen Wirtschaftszweige Wiens: Das regionale Einkaufen und Konsumieren. Die WK startet dazu einen Videowettbewerb mit Hauptpreisen bis zu 10.000 Euro.

Mit der Marke ‚meinkaufstadt Wien‘ unterstützt die Wirtschaftskammer regionale Angebote, Dienstleistungen und Grätzl. „Es findet all das seinen Platz, was unsere Stadt so unverwechselbar macht – sei es bei Einkaufstouren, Freizeitaktivitäten oder gastronomischen Genüssen“, so Walter Ruck, Präsident der WK Wien.

Grätzl-Liebhaber gesucht

Zum 1. Mal findet dazu heuer ein Videowettbewerb unter dem Titel „Genau mein Grätzl!“ statt. Konsumenten und Unternehmer sind aufgerufen, in einem kurzen Video zu erklären, was ihnen an ihrem Grätzl am besten gefällt. Eine Expertenjury prämiert die Gewinner in den zwei Kategorien ‚Unternehmer‘ und ‚Konsumenten‘, wobei Charme, Originalität und Diversität wichtige Entscheidungskriterien sind. Einsendungen in Gebärdensprache sind herzlich willkommen. Auf die Gewinner jeder Kategorie wartet ein Hauptpreis zu je 10.000 Euro. Ziel des Wettbewerbs ist es, die vielfältigen Meinungen der Wiener Bevölkerung sichtbar zu machen. Sei es über ihr Grätzl, die Straße, den Markt oder das Lieblingsunternehmen, wie zum Beispiel ein gemütliches Kaffeehaus oder den zuverlässigen Installateur.

Alle Teilnahmeinfos hier.