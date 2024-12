Mit Optimismus und Achtsamkeit: So starten wir ins Jahr 2025

„Das wird mein Jahr!“ – Dieser Optimismus spiegelt sich im aktuellen Consumer Check des Handelsverbands wider. Viele Österreicher:innen blicken zuversichtlich auf 2025 und setzen auf Achtsamkeit als zentralen Vorsatz.

Die Erhebung zeigt: Rund ein Fünftel der Befragten startet mit großer Zuversicht ins neue Jahr, weitere 23 % beschreiben sich als „eher“ optimistisch. Dem gegenüber stehen 15 %, die mit Sorge auf 2025 blicken, sowie 11 %, die sich eher zurückhaltend und leicht besorgt zeigen. Ein Drittel bleibt unentschlossen, was darauf hindeutet, dass viele die Entwicklungen im neuen Jahr abwarten möchten, bevor sie eine klare Haltung einnehmen. Dieses Stimmungsbild zeigt eine vorsichtige, aber überwiegend positive Grundhaltung.

Achtsamkeit im Fokus

Auch bei den Vorsätzen für 2025 spiegelt sich der Wunsch nach mehr Balance wider. Für 72 % steht Achtsamkeit an erster Stelle, sie möchten künftig bewusster mit sich umgehen. Gesunde Ernährung ist dabei für 62 % ein wichtiger Fokus, während 60 % mehr Bewegung und Sport in ihren Alltag integrieren möchten. Zusätzlich wollen 58 % mehr Zeit mit Familie und Freund:innen verbringen. Achtsamkeit scheint damit mehr als ein Trend zu sein – sie wird zur Lebenseinstellung.

Vorsicht bei Ausgaben, aber Raum für Genuss

Im Umgang mit Geld bleibt eine gewisse Vorsicht spürbar. So geben 55 % der Befragten an, 2025 stärker auf ihre Ausgaben zu achten. Dennoch will fast die Hälfte (46 %) sich auch wieder häufiger etwas gönnen – ein Zeichen dafür, dass Genuss trotz aller Sparsamkeit nicht zu kurz kommen soll.

Wirtschaft im Aufschwung

Handelssprecher Rainer Will blickt ebenfalls zuversichtlich auf das neue Jahr „Die Österreicherinnen und Österreicher gehen mit vorsichtigem Optimismus ins nächste Jahr. Das sind gute Nachrichten für unsere krisengebeutelte Wirtschaft. Die Haushaltseinkommen sind 2024 deutlich stärker gestiegen als die Inflation. Die Menschen haben also wieder mehr Geld in der Tasche. Nachdem 2024 vor allem die Sparquote gestiegen ist, stehen die Vorzeichen gut, dass 2025 auch die Wirtschaft und vor allem der Handel wieder vom gestiegenen Wohlstand profitieren können“