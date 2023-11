Mödling: „Lebkuchen-Zauber“ in der Puppenbühne

Alle Jahre und so natürlich auch heuer wieder findet in Mödling die beliebte Benefiz-Lebkuchenverzierung in Kooperation mit der Bäckerei Kolm statt.

Alle Jahre wieder lädt die Mödlinger Puppenbühne (MÖP) in Kooperation mit der Mödlinger Bäckerei Kolm zum beliebten Lebkuchen-Zauber ein. Dabei werden die von der Bäckerei Kolm zum bereits 17. Mal in Folge (!) hausgemachten Lebkuchen gratis der Mödlinger Puppbenbühne zur Verfügung gestellt. Dafür sagte neben dem MÖP-Team auch Mödlings Kulturstadtat Stephan Schimanowa herzlich Dankeschön und wünschte der Aktion gutes Gelingen und viel Erfolg!

„Heuer möchten wir wieder Flüchtlingskindern einen kostenlosen Theaterbesuch ermöglichen, denn Literatur und Theater sind ein wichtiger Teil in der Bildung, im Erwerben und Fördern von kognitiven, kreativen und sozialen Fähigkeiten“, ist es der Leiterin des MÖP Figurenthaters, Katharina Mayer-Müller, wichtig, die Entwicklung dieser Fähigkeiten bei den Kindern zu unterstützen. Der Gedanke eines respektvollen Umgangs miteinander ist auch in der Bäckerei KOLM ein wichtiger Grundsatz des Unternehmens, setzt der Betrieb doch auf eine gute Verbindung von Tradition und Moderne, auf Regionalität und Qualität und handwerkliche Fertigung.

Verzierstation ab 24. November geöffnet!

Im Rahmen des Lebkuchen-Zaubers können ab 24. November die Lebkuchen erworben und für den guten Zweck verziert werden. „Wir sammeln die Spenden aller Lebkuchenkünstler und spielten mit dem Erlös im Frühjahr 2024 Theaterstücke für sozial benachteiligte Kinder. Ein ganz großes Dankeschön an die Familie Kolm, dass diese wunderbarte Kooperation auch heuer stattfinden kann“, freute sich das engagierte MÖP-Betreiberhepaar Katharina Mayer-Müller und Martin Müller bei der Präsentation der Aktion im Figurentheaterzentrum auf der Haupstraße 40.

Die Verzierstation im MÖP in der Hauptstraße 40 ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Ab dem 24.11.2023 zu den regulären Shopzeiten, Mo. bis Sa. 10 bis 18 Uhr, So. 15-17.30 Uhr. Anmeldung für Gruppen unter Tel. +43 2236 86 54 55 oder moep@aon.at

Alle Infos zu den Stücken und Aktionen, den tollen online-Shop, Video-Downloads verschiedenster Stücke und vieles mehr gibt es immer aktuell auf der MÖP-Homepage. Schauen Sie vorbei!

Linktipps: MÖP Lebkuchen-Zauber – Bäckerei KOLM