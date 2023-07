Mödling: Stationen-Theater im einstigen Luftschutzstollen

Was wäre der Theatersommer ohne das Theater im Bunker? Das extravagante und einzigartige Stationentheater im ehemaligen Luftschutzstollen hat sich als fixe Größe in ganz Niederösterreich etabliert.

Was macht ein Erlebnis erst zum Abenteuer? Die Gefahr? Die Einmaligkeit? In den kilometerlangen verschlungenen Gängen des Luftschutzstollens Mödling machen sich rund fünfzig Abenteurerinnen und Abenteurer auf die Suche nach einer Antwort durch ganz unterschiedliche virtuelle, fantastische, erotische und lebensgefährliche Abenteuer quer durch Weltliteratur und Populärkultur. Stadttheaterintendant Bruno Max zeigt heuer das Stück „Aventura. Von den Abenteuern im Kopf und anderswo“. Los geht es am 13. August, gespielt wird immer Donnerstag bis Sonntag bis 3. September mit gestaffelten Beginnzeiten.

Das Publikum erwartet eine theatralisch-Literarische Geisterbahn. Die Zuschauer durchwandern wieder in kleinen Gruppen den ehemaligen Luftschutzstollen und begegnen dabei Schauspielern, Bildern, Installationen und Szenen, aus denen sich im Kopf des Betrachters ein Stück zusammenpuzzelt.

Spielort: Luftschutzstollen, Brühler Straße (auf Höhe Nummer 38), 2340 Mödling

Termine: Premiere: 13. 8. Weitere Vorstellungen: DO bis SO (bis 3. 9.) gestaffelte Beginnzeiten von 18 bis 21 Uhr

Karten: Vorbestellung unbedingt erforderlich! Tel. 01 544 2070; e-mail: tzf@gmx.net

Linktipp: www.theaterimbunker.at, www.moedling.at/kultursommer