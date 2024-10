Monat der Senioren: Wien gemeinsam neu entdecken

Wiens Senioren entdecken ihre Stadt im Oktober gemeinsam neu. Mit über 100 kostenlosen Veranstaltungen bietet der Monat der Senior:innen des Fonds Soziales Wien (FSW) für Wiens ältere Generation zahlreiche Möglichkeiten zur Begegnung, Bewegung und Inspiration.

Seit 2011 erfreut sich der Monat der Senior:innen großer Beliebtheit. Ziel der Initiative ist es, die aktive Teilhabe, den Austausch und die Lebensqualität von Senioren zu fördern. Ich freue mich, dass den älteren Menschen in Wien ein so umfangreiches Programm, entsprechend ihren Lebensrealitäten, geboten wird – und das kostenfrei. In Wien lassen wir niemanden zurück. Ich hoffe, dass es uns gelingt, den einen oder anderen auf die vielen Möglichkeiten, die unsere Stadt bietet, neugierig zu machen“ , resümiert Sozialstadtrat Peter Hacker beim Eröffnungsfest des Monats der Senior:innen.

Gemeinsam Erlebnisse gegen die Einsamkeit im Alter

Mit Grätzeltouren, Museumsführungen, generationenübergreifenden Formaten, Bewegungskursen, Digitalisierungs-Workshops, Bildungs-, Tanz- und Musik-Events sowie Nachbarschaftsaktivitäten ist für alle etwas dabei. Von Lachyoga über Gärtnern, Kunsthandwerk und Backen bis zur Halloween-Party kann man Wien im Oktober erleben und neu kennenlernen. „Gemeinsam mit zahlreichen Partnerorganisationen ist es uns gelungen, einen gut gefüllten Veranstaltungskalender auf die Beine zu stellen. Mit dieser in Wien einzigartigen Initiative kann die Generation 60 plus einen aktiven, informativen und unterhaltsamen Oktober genießen“, betont Sabine Hofer-Gruber, Senior:innenbeauftragte der Stadt Wien.

Fonds Soziales Wien: Unterstützung, wo man sie braucht

Mit dem Monat der Senior:innen wird ein klares Zeichen gegen Einsamkeit im Alter und für eine gesellschaftliche Teilhabe gesetzt. Auch der FSW bietet vielfältige Leistungen, die Senioren in Wien unterstützen: Alltagsbegleitung, Tageszentren, Wohngemeinschaften und Pflege. „Gemeinsam mit unseren Partnern achten wir darauf, dass Senioren genau die Unterstützung erhalten, die sie brauchen“, erklärt FSW-Geschäftsführerin Susanne Winkler.

Das gesamte Programm finden Sie auf: seniorinnen.wien

Für den Großteil der Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich.