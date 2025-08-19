Mit Ende Mai 2025 hat Dr. Monika Mayer ihre Wahlarztordination in Wien eröffnet und bietet Patientinnen und Patienten eine umfassende Betreuung in allen Fragen der Augenheilkunde.

Dank ihrer 20-jährigen Erfahrung profitieren Sie von höchster fachlicher Kompetenz, individueller Beratung und modernsten Untersuchungsmethoden – für Erwachsene ebenso wie für Kinder.

Leistungsspektrum im Überblick

Vorsorgeuntersuchungen

Regelmäßige Kontrollen sind entscheidend, um Augenerkrankungen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Fr. Dr. Mayer führt gründliche Vorsorgeuntersuchungen bei Erwachsenen und Kindern durch – individuell abgestimmt und mit ausreichend Zeit für Ihre Fragen.

Spezialisierte Untersuchungen

OCT (Optische Kohärenztomographie): Hochpräzise Bildgebung zur Früherkennung von Grünem Star (Glaukom) und Makulaerkrankungen .

Hochpräzise Bildgebung zur Früherkennung von und . Gutachtenuntersuchungen: Erstellung augenärztlicher Gutachten für Führerschein, Arbeitsplatz, Versicherungen und mehr.

Erstellung augenärztlicher Gutachten für Führerschein, Arbeitsplatz, Versicherungen und mehr. Kontaktlinsenanpassung: Professionelle Anpassung und Beratung für optimalen Sehkomfort und bestmögliche Verträglichkeit.

Individuelle Beratung

Ob Sehschwäche, Augenreizungen oder Fragen zu operativen Eingriffen – Fr. Dr. Mayer nimmt sich Zeit für Ihre Anliegen und erklärt verständlich alle Möglichkeiten der Behandlung und Vorsorge.