Mord im 9. Bezirk: Verdächtiger in Tschechien gefasst

Gestern wurde ein 29-jähriger Mann mit schweren Verletzungen im Kopfbereich in einem Hotelzimmer am Alsergrund tot aufgefunden. Ein Tatverdächtiger wurde nun in Tschechien verhaftet.

Anzeige

Ein Arbeitskollege suchte den 29-Jährigen in dessen Hotel in der Althanstraße auf, da dieser in der Früh nicht zur Arbeit erschien. Er entdeckte das Verbrechen und verständigte sofort den Notarzt. Dieser konnte jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Verdächtiger im Ausland verhaftet

Offensichtlich wurde das Opfer brutal ums Leben gebracht. Es soll durch stumpfe Gewalteinwirkung auf den Schädel gestorben sein. Das Landeskriminalamt übernahm den Fall umgehend. Bald erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 33-jährigen Tschechen. Er wurde in der Nacht durch eine Sondereinheit in der Nähe seines Wohnhauses in Tschechien festgenommen. Der 33-Jährige befindet sich derzeit in Haft. Die weiteren Ermittlungen laufen.