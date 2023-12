MQ: „Immergrüne Tann-ja” siegt bei Enzi-Voting

Auch heuer durfte online wieder mitbestimmt werden, in welcher Farbe die beliebten Enzis im MuseumsQuartier kommende Saison erstrahlen sollen: … and the winner is: „Immergrüne Tann-ja”! Der waldgrüne Farbton konnte sich beim Voting mit 46,71% durchsetzen.

Jedes Jahr aufs neue die spannende Frage, welche Farbe werden die Enzis im kommenden Frühjahr haben?! Prägen sie das Bild der Innenhöfe im MuseumsQuartier doch maßgeblich und sind begehrte Möbel, wenn es darum geht, ein (Mittags-)Päuschen einzulegen oder einfach im MQ zu verweilen. Für 2024 standen drei Farbtöne zur Wahl: „Immergrüne Tann-ja“, „Silber-Gerlinde“ und „Blau blüht der Enzi-an“. Insgesamt haben 7.253 Personen online ihre Stimme abgegeben und sich mit klarer Mehrheit von 46,71% für die Farbe Waldgrün entschieden – Enzianblau landete mit 39,94% auf Platz 2 gefolgt von Silber mit abgeschlagenen 13,32%.

MQ goes Green

Nicht nur die neue Farbwahl der Enzis passt zur Strategie, die das MuseumsQuartier mit „MQ goes Green“ verfolgt, sondern die neuen Sitzmöbel bestehen 2024 erstmals aus bis zu 70 Prozent Recyclat aus Getränkekartons. Die Enzi-Erfinder:innen Anna Popelka und Georg Poduschka vom Architekturbüro PPAG haben gemeinsam mit dem Produzenten seit längerem an einer geeigneten Recycling-Version der Möbelklassiker getüftelt. Auch diese Version der Hofmöbel ist nach Ablauf ihrer Lebensdauer wie bisher vollständig recyclebar und bleibt dem Stoffkreislauf erhalten.

Enzi-Abverkauf

Wer schon immer einen eigenen Enzi für Terrasse oder Garten haben wollte, der hat jetzt die Möglichkeit dazu, sich einen zu sichern. Die alten MQ-Möbel in „MA48orange“ werden derzeit um 720,– Euro abverkauft. Kaufanfragen an: moebel@mqw.at