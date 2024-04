Müllner-Wunder: Neuer Weltrekord im Truck-Ziehen

Extrem-Kraftsportler Franz Müllner hat wieder zugeschlagen: Mit Weltrekord Nummer vier hat sich der 54-Jährige eindrucksvoll zurückgemeldet. Diesmal hat er einen 32,2-Tonnen-Truck-Helikopter fast fünf Meter gezogen.

„Puh, es hat etwas gedauert, bis wir die Bestätigung vom Rekordinstitut RID für den Weltrekord erhalten haben“, sagt Franz Müllner zum Wiener Bezirksblatt. „Doch jetzt ist es amtlich: In Australien hab ich meinen vierten Superrekord aufgestellt.“ Der Ort der schweißtreibenden Versuche war die Sunshine Coast in Queensland, Australien. Die Temperatur betrug 28 Grad Celsius – also noch wärmer als derzeit im hitzigen Wien.

Gewaltige 32,2 Tonnen

Der Inhalt des neuen Weltrekords: Müllner hat einen Lkw-Truck, der 30 Tonnen auf die Waage brachte, und einen Helikopter, der zu 80 % vollgetankt war und 2,2 Tonnen gewogen hat, gleichzeitig 4 Meter 85 Zentimeter gezogen. Das macht ein Gesamtgewicht von 32,2 Tonnen! „Beim Downflash, der beim Landevorgang entsteht, verfünffacht sich das Gewicht des Helikopters. Das kann aber nicht gerechnet werden.“ Und sein Rekord hat auch nicht gleich funktioniert: „Beim ersten Versuch war bei 2,6 Meter Schluss. Aber wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht aufgebe und beim zweiten Versuch wurden es dann 4 Meter 85 Zentimeter.“ Mit dem Triumphgefühl und der Urkunde ging es anschließend auf die Heimreise nach Salzburg.

Franz Müllner mit der Weltrekord-Urkunde (Bild: Müllner).