Muttertag: Kino bringt Mamas auf die Leinwand!

Mütter sind Superheldinnen, die genauso wie Wonder Woman oder Catwoman auf die große Leinwand gehören. Das Cineplexx plant daher zum Muttertag eine besondere Aktion für seine Besucher: Mit etwas Glück strahlt nämlich schon bald auch die eigene Mama von der großen Kinoleinwand.

Popcorn und Nachos statt Pralinen und Blumenstrauß: Cineplexx hilft dieses Jahr dabei, zum Muttertag auf eine ganz besondere Art und Weise Danke zu sagen. „Unsere Besucher sind unsere Stars. Daher möchten wir heuer zum Muttertag erstmalig den Mamas die Chance geben, als Heldinnen unseres Alltags einen prominenten Platz auf der großen Leinwand zu bekommen. Dankesagen war noch nie so aufregend“, so Florian Vorraber, Head of Marketing bei Cineplexx.

Große Auswahl an Filmen

Die Filmauswahl für den Muttertagskinobesuch ist dabei vielfältig und abwechslungsreich: „The Fall Guy“ spricht Mütter an, die sich für Action begeistern, während „Challengers – Rivalen“ besonders sportbegeisterte Mütter anspricht. Für Mütter mit einer Vorliebe für Spannung ist „Knock, Knock, Knock“ die perfekte Wahl. „Beautiful Wedding“ zaubert jeder Mama Herzchen in die Augen und für Tierfans bieten sich „Planet der Affen“ sowie „Garfield“ an.

So machen Sie mit

Um teilzunehmen einfach bis 30. April ein Bild der Mama mit dem Namen des Cineplexx Lieblingskinos an cineplexx@kinoevents.at senden. Die Fotos müssen als JPEGS mit einer Auflösung von mindestens 500 KB geschickt werden. Anschließend wählt ein Zufallsgenerator die Heldinnenfotos aus. Dann gilt es nur noch die Mutter zwischen 9. und 12. Mai 2024 in das Lieblingskino auszuführen und einer gelungenen Überraschung steht nichts mehr im Wege!

Alle Infos unter www.cineplexx.at/muttertag