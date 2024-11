MyPlace und Tafel sammeln Spenden für Bedürftige

Gemeinsam mit der Tafel Österreich sammelt MyPlace-SelfStorage in diesem Jahr wieder Weihnachtsspenden für armutsbetroffene Menschen. Ab sofort und bis zum 13. Dezember 2024 werden in den MyPlace-Häusern Spenden angenommen und dort in einem „Spendenabteil“ gelagert.

In Zeiten der Inflation werden Probleme wie zum Beispiel Altersarmut durch zu niedrige Altersbezüge, Obdach- und Wohnungslosigkeit sowie zu niedrige Sätze der staatlichen Studienbeihilfe in vielen Familien zu einer noch größeren Belastung und Betroffene benötigen vermehrt Unterstützung. Das Weihnachtsfest im Kreis der Liebsten sollte gerade deshalb ein Anlass zur Freude und nicht mit zusätzlichen Sorgen verbunden sein.

Um armutsbetroffene Menschen zu unterstützen und ihnen ein glückliches Weihnachten zu ermöglichen, setzen der Lagerraumanbieter MyPlace-SelfStorage und Die Tafel Österreich auch in dieser Vorweihnachtszeit auf sozialen Zusammenhalt und sammeln wieder Sachspenden für bedürftige Menschen. Bis einschließlich 13. Dezember wochentags von 8:30 bis 17:30 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr werden in den MyPlace-Häusern Spenden angenommen und dort in einem „Spendenabteil“ gelagert.

Folgende Spenden werden benötigt:

Haltbare Lebensmittel, wie z. B. Nudeln, Reis, Kaffee, Tee, Konserven jeder Art (Obst, Gemüse, Suppen etc.), Speiseöl

Originalverpackte, haltbare Weihnachtssüßigkeiten, wie Lebkuchen, Spekulatius oder Vanillekipferl

Originalverpackte Hygieneartikel, wie z. B. Seife, Shampoo etc.

Die Spenden-Abteile befinden sich in folgenden MyPlace-Häusern (www.myplace.at/wien):

Döbling: Heiligenstädterstraße 62, 1190 Wien

Favoriten: Grenzackerstraße 4, 1100 Wien

Floridsdorf: Katsushikastraße 4, 1210 Wien

Hernals: Wattgasse 40-44, 1160 Wien

Hietzing: Hietzinger Kai 79, 1130 Wien

Hirschstetten: Franz-Fellner-Gasse 5, 1220 Wien

Margareten: Gaudenzdorfer Gürtel 51-59, 1120 Wien

Landstraße: Litfaßstraße 10, 1030 Wien

Langenzersdorf: Plantagenweg 4, 2103 Langenzersdorf

Liesing: Breitenfurterstraße 247a, 1230 Wien

Rudolfsheim: Mariahilfer Straße 198, 1150 Wien

Seestadt: Seestadtstraße 6a, 1220 Wien

Siemensstraße: Josef-Brazdovics-Straße 9, 1210 Wien

Simmering: Baudißgasse 2A, 1110 Wien

Triester Straße: Triester Straße 208, 1230 Wien

Noch vor Weihnachten ausgeliefert

Die bei MyPlace gesammelten Spenden werden noch vor Weihnachten an die von der Tafel Österreich belieferten sozialen Einrichtungen (allein in und um Wien ca. 100 mit mehr als 35.000 armutsbetroffenen Menschen) ausgegeben.

„Gerade jetzt, wo die Teuerung in allen Lebensbereichen vor allem armutsbetroffene Menschen noch stärker als alle anderen belastet, ist die Solidarität in der Bevölkerung umso wichtiger. Nur gemeinsam werden wir es mit Aktionen wie von MyPlace schaffen, für Menschen in Not in ganz besonders schwierigen Zeiten und gerade zu Weihnachten da zu sein und mit dringend benötigten Lebensmittel- und Hygieneartikelspenden zu helfen“, so Alexandra Gruber, Geschäftsführerin Die Tafel Österreich.

Mehr Infos gibt es hier