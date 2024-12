Na wau: Hund und Katz feiern am Weihnachtsmarkt

Wer für sein Tier ein bisschen einkaufen will, hat am 8. Dezember die Chance dazu: Der “Dog Sparkle”, ein Weihnachtsmarkt für die Vierbeiner, lädt ein.

Die schönste Zeit für Zwei- und Vierbeiner ist angebrochen. Und da sitzt die Geldbörse ja oft locker. Das wissen auch die Aussteller des “Dog Sparkle” am 8. Dezember von 10 bis 18 Uhr im 25hours-Hotel beim MuseumsQuartier (7., Lerchenfelder Straße 1/3). Es warten tolle Geschenkideen für die tierischen Lieblinge, die Möglichkeit eines weihnachtlichen Fotoshootings als Erinnerung und magische Atmosphäre.

Für Tiere in Not

Es darf nach Herzenslust geshoppt, gestöbert und genossen werden. Zweibeinig wie auch vierbeinig. Und Dog Sparkle unterstützt die gemeinnützige Organisation Animal Care Austria, die sich seit 2006 für Tiere in Not einsetzt. Also viele gute Gründe, vorbeizuhoppeln.

Bild: Trappenberg/Relationslink