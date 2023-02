Fitnesscenter sind nach der Krise wieder im Aufwind

Wien ist auch die Hauptstadt der Fitnessstudios! Von den 1.239 Centern in ganz Österreich liegen zwei Drittel in der Ostregion, 212 in der größten Metropole der Alpenrepublik. 554 Millionen Euro hatte vor Corona der Gesamtumsatz im ganzen Land betragen, dafür waren über eine Million ein­geschriebener Mitglieder verantwortlich gewesen. Nach dem Ende der Pandemie, welche die Branche extrem stark getroffen hat, ist man wieder im Aufwind.

Trend

Auffällig ist, dass der Trend vor allem bei den Jugendlichen unter 18 Jahren wieder nach oben zeigt: Schließlich ist ein durchtrainierter Körper gerade in diesem Alter besonders ­erstrebenswert. Überaus beliebt sind in Wien auch eigene ­Damen-Fitnesscenter, in denen die Besucherinnen ganz frei von ­männlichen Flirtversuchen ihren Übungen nachgehen können.