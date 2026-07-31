S-Bahn: Zusätzliche Sperren von August bis September

Die Bauarbeiten zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf laufen planmäßig. Ab 10. August werden allerdings zusätzliche Sperren auf den nördlichen Anschlussstrecken für die Inbetriebnahme des neuen Zugsicherungssystems nötig.

Die ÖBB nutzen die Sommerferien, um im Rahmen des S-Bahn Wien Upgrades die letzten Modernisierungsarbeiten im Nordabschnitt der Wiener Stammstrecke umzusetzen. Die Bauarbeiten zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf liegen voll im Zeitplan.

Von 10. August bis zum letzten Ferientag am 6. September 2026 findet die nächste Phase statt: Für die Inbetriebnahme des digitalen Zugsicherungssystems ETCS Level 2 sind für 4 Wochen zusätzliche Sperren auf den nördlichen Anschlussstrecken Richtung Wien Jedlersdorf, Gerasdorf sowie Wien Süßenbrunn erforderlich.

Durch umfangreiche Ersatzmaßnahmen wird dafür gesorgt, dass Fahrgäste auch während dieser Bauphase zuverlässig und möglichst rasch an ihr Ziel kommen.

Diese Sperren stehen bevor

Mit dem S-Bahn Wien Upgrade schaffen die ÖBB die Voraussetzungen für einen künftig dichteren, zuverlässigeren und leistungsfähigeren Bahnverkehr in der Ostregion. Ein zentraler Bestandteil ist die Einführung des digitalen Zugsicherungssystems ETCS. Um ETCS im Nordabschnitt der Stammstrecke bereits in Betrieb nehmen zu können, sind von10. August bis 6. September 2026 zusätzliche Sperren erforderlich:

Nordwestbahn: Wien Praterstern – Wien Jedlersdorf

Laaer Ostbahn: Wien Praterstern – Gerasdorf

Nordbahn: Wien Praterstern – Wien Süßenbrunn

Der REX3 endet bzw. startet bereits in Korneuburg, der REX2 endet bzw. startet in Wolkersdorf. Die Züge der Linie REX1 werden über Wien Stadlau und Wien Simmering zum Wiener Hauptbahnhof umgeleitet.

Auf Basis von Fahrgaststromanalysen haben die ÖBB ein umfassendes Ersatzverkehrskonzept entwickelt.

Alle Informationen zu den Sperren, Fahrplänen und Ersatzverkehren finden Reisende unter www.oebb.at/stammstreckensperren.