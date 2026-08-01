Anmelderekord bei den Summer City Camps in Wien

Mit “Summer” City Camps bietet Wien Österreichs größtes Betreuungsangebot in den Ferien: leistbar, pädagogisch hochwertig und mit einem vielfältigen Freizeitprogramm.

Die Summer City Camps der Stadt Wien, heuer bereits in der achten Auflage, ziehen zur Halbzeit eine beeindruckende Bilanz. Seit dem 6. Juli und noch bis 4. September 2026 stehen insgesamt rund 33.000 Plätze über alle neun Ferienwochen an 34 Schulstandorten, verteilt in ganz Wien, zur Verfügung.

Das Angebot richtet sich an Wiener Schulkinder von 6 bis 12 Jahren im Freizeitprogramm sowie an Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf bis 14 Jahre, die inklusiv im regulären Setting bis 12 Jahre oder in Kleingruppen bis 14 Jahre betreut werden. Mit dem Anmeldestand von mehr als 11.000 Kindern verzeichnet das ganztägige Angebot in Camp-Format mit Mittagessen und gesunder Jause einen erneuten Höchststand.

Restplätze sind noch verfügbar

Für die 7. bis 9. Ferienwoche stehen in einzelnen Regionen im Freizeitprogramm noch freie Restplätze zur Verfügung. “Neben Spaß, Abenteuer und neuen Freundschaften, die sich entwickeln, werden auch spielerisch Lerninhalte aufbereitet und vermittelt. Mein großer Dank gilt allen, die mit großem persönlichen Engagement und mit viel Tatkraft den täglichen Beweis liefern, wie wichtig dieses leistbare und hochwertige Ferienangebot in Wien ist. Sie alle sorgen dafür, dass jedes Kind in Wien die Chance auf schöne und spannende Sommerferien hat.“ so Bildungsstadträtin Bettina Emmerling.

Bei Interesse können Obsorgeberechtigte ihre Buchungsanfragen direkt an das Kundinnenservice des Geschäftsbereichs Wiener Ferien der BiM – Bildung im Mittelpunkt unter info@summercitycamp.at übermitteln oder telefonisch während der Servicezeiten von Mo – Do 9 – 12 und 13 bis 16 Uhr sowie Fr 9 bis 14 Uhr unter +43 1 524 25 09 46.

Mehr Info zu den Summer City Camps unter: www.summercitycamp.at