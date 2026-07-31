Aufbau gestartet: Circus Louis Knie bringt „WOW!“ nach Wien

Der Circus Louis Knie kommt nach Wien. Am Verteilerkreis Favoriten haben die Aufbauarbeiten für die neue Show „WOW!“ begonnen.

Schritt für Schritt verwandelt sich das Gelände inmitten des Verteilerkreises in Favoriten in eine beeindruckende Zirkuswelt: In den kommenden Tagen entsteht hier die Bühne für eine spektakuläre Showproduktion, die das Publikum vom 6. August bis 6. September 2026 mit moderner Zirkuskunst, atemberaubender Akrobatik und internationalen Spitzenleistungen begeistern wird.

Bis zur Premiere verwandelt sich der Standort am Verteilerkreis Favoriten in eine eigene kleine Zirkusstadt. Hinter den Kulissen laufen zahlreiche Arbeiten gleichzeitig: Vom Aufbau der Infrastruktur über die Installation der Licht- und Tontechnik bis hin zur Vorbereitung der Arbeits- und Aufenthaltsbereiche für das internationale Ensemble.

Spektakuläre Artistik erwartet die Besucher

„WOW!“ steht für modernes Live-Entertainment auf höchstem Niveau: Internationale Spitzenartisten, preisgekrönte Darbietungen und spektakuläre Inszenierungen verschmelzen zu einem mitreißenden Gesamterlebnis für die ganze Familie. Das Publikum erwartet ein Feuerwerk aus Akrobatik, Tanz, Comedy und artistischer Höchstleistung – präsentiert von einigen der besten Artisten der internationalen Zirkuswelt.

Das Ensemble freut sich auf zahlreiche Besucher und wird diese begeistern © Jolanda Hofmann

Zu den Höhepunkten des kommenden Programmms zählen die White Angels, die größte reisende Schleuderbrettgruppe der Welt, die vielfach prämierten Desire of Flight, die beim Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo mit dem Goldenen Clown ausgezeichnet wurden, das spektakuläre Duo Malinovsky am Chinese Pole, die rasanten Skating Passion, Hula-Hoop-Star Nicole Berousek, das beliebte Comedy-Duo Wolf Brothers sowie der brasilianische Starclown Bambolito.

Erstmals komplett tierfrei

Besonders bemerkenswert ist eine Premiere in der über 200-jährigen Geschichte des Unternehmens: Erstmals präsentiert der Circus Louis Knie ein vollständig tierfreies Programm.

Unter dem Motto „100% Human Performance“ stehen ausschließlich die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Künstler:innen im Mittelpunkt. Damit setzt der Circus Louis Knie ein starkes Zeichen für die Zukunft des modernen Zirkus und zeigt, wie faszinierend, emotional und spektakulär zeitgemäße Zirkuskunst sein kann.

Alle weiteren Infos und Tickets gibt es hier