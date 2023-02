Nach Erdbeben: Wiener Tafel startet Katastrophenfonds

Die Lage vor Ort ist verheerend. Das Erdbeben in der Südosttürkei forderte in der Türkei und Syrien fast 50.000 Verletzte, die Zahl der Toten und Verletzten steigt. Am Montagabend erschütterten erneut Erdbeben der Stärke 6,4 und 5,8 die Region. Die Menschen vor Ort sind auf internationale Hilfe angewiesen. Die Wiener Tafel unterstützt das Katastrophengebiet mit einer Spende in Höhe von 70.000 Euro. Die Organisation richtete einen eigenen Katastrophenfond ein.

Schnelle Hilfe hilft doppelt

„Die Bilder, die uns aus der Region erreichen, sind erschütternd.“, so Alexandra Gruber, Geschäftsführerin der Wiener Tafel. Vor Ort unterstützt die Organisation mit ihrer Schwesternfatel Tider die Überlebenden mit Hilfsgütern. „Wir wollen dazu beitragen, dass diese lebensnotwendige Unterstützung geleistet werden kann, denn wir wissen, dass diese Hilfe genau dort ankommt, wo sie auch weiterhin so dringend gebraucht wird.” Die Spende in Höhe von 70.000 Euro soll die Betroffenen mit dringend benötigten Hilfsgütern – wie etwa Lebensmittel, Trinkwasser und Hygieneartikel unterstützen.

(C) Tider: Die Tafel Tider unterstützt die Betroffenen vor Ort mit dringend benötigten Lebensmitteln, Trinkwasser und Hilfsgütern wie Hygiene- und Babyartikeln.

Die Wiener Tafel richtete einen Katastrophenfonds ein. „Wir haben dafür unsere Reserven mobilisiert und hoffen auf die Unterstützung der Österreicherinnen und Österreicher“, so Gruber. Das Ausmaß der Katastrophe mache ein rasches handeln nowendig, „war es uns ein großes Anliegen, in dieser Ausnahmesituation rasch zu handeln, denn schnelle Hilfe hilft doppelt.“

Die Wiener Tafel bittet um Spenden für die Region unter https://wienertafel.at/online-spendenformular-katastrophenhilfe/