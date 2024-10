Nationalfeiertag: Entdecke zwei Bezirke beim „12 Stunden LiDo“

Der Nationalfeiertag hält viele spannende Angebote bereit, darunter beeindruckende Benezif-Konzerte, gratis Eintritt in Museen und ein vielfältiges Programm am Heldenplatz. Ein ganz besonderes Highlight für alle, die die Bezirke Floridsdorf und Donaustadt neu erleben möchten, ist das große Zu-Fuß-Geh-Event „12 Stunden LiDo“.

Die Wanderroute Links der Donau (LiDo) erstreckt sich über insgesamt 50 Kilometer und umrundet beide Bezirke zu Fuß. Dabei können Teilnehmer auch einzelne Teiletappen wählen, um die Strecke individuell zu gestalten. Auf der gesamten Wanderung warten 12 Stempelstationen, an denen kostenlose Stempelpässe und Wanderkarten bereitgestellt werden. Wer mindestens drei Stempel sammelt, kann sich auf kleinere und größere Goodies freuen. Für die fleißigsten Wanderer, die alle 12 Etappen meistern, gibt es ein exklusives Überraschungsgeschenk sowie die Möglichkeit, sich in der „LiDo Hall of Fame“ verewigen zu lassen!

Entdecke die Vielfalt der Bezirke

Die abwechslungsreiche Wanderroute führt von der Freizeitoase Donauinsel über den Marchfeldkanal bis hinauf zum Bisamberg, wo ein grandioser Ausblick über Wien wartet. Weiter geht es entlang der nördlichen Stadtgrenze nach Süßenbrunn und hinein in den Norbert-Scheed-Wald. Auch die Seestadt, Europas modernstes Stadtentwicklungsgebiet, sowie die verträumten Kellergassen von Stammersdorf sind Teil der Strecke. Bezirksvorsteher

Genuss und Komfort entlang der Strecke

Entlang der Wanderroute erwarten die Teilnehmer zahlreiche gastronomische Angebote. Die „12 Stunden LiDo“-Wanderkarte zeigt zudem die Standorte von Trinkbrunnen und öffentlichen WC-Anlagen sowie Hinweise zur Barrierefreiheit. So wird das Wandern nicht nur zu einem sportlichen, sondern auch zu einem komfortablen Erlebnis.

Teilnahme und Informationen

Die Teilnahme am „12 Stunden LiDo“ ist kostenfrei, und die Strecke wird von 8 bis 20 Uhr betreut. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Informationen zur genauen Strecke, inklusive einem gpx-Download, finden sich unter wienzufuss.at/12-stunden-lido-2024.