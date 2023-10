26.10.: Kultur-Spaziergang durch den „10. Hieb“

Wandern am Nationalfeiertag – das hat nicht nur Tradition, es wird heuer zu einem ganz besonderen Erlebnis! Zum aller ersten Mal findet nämlich ein gleichzeitiger Kulturspaziergang von Favoriten und Simmering mit anschließender Zusammenkunft statt!

Der Spaziergang erstreckt sich über 2,9 km, die reine Gehzeit beträgt etwa 50 Minuten. „Ich werde euch auf dem Weg so einiges über unsere Sehenswürdigkeiten erzählen, so dass wir nach ca. 2 Stunden unser Ziel erreichen. Ihr werdet die Gelegenheit haben, mehr über unseren Bezirk zu erfahren, in der Gruppe zu spazieren und den Zehnten Hieb hautnah zu erleben.“, erklärt Marcus Franz, der Bezirksvorsteher von Favoriten.

Freut euch auf tolle Gesellschaft, wunderbare Musik und eine Prise Kultur! (Marcus Franz)

Die Route führt vorbei an Sehenswürdigkeiten wie der Feuerwache Favoriten, dem Helmut Zilk Park und dem Wasserbehälter Laaerberg. „Wir werden das Kulturhaus Brotfabrik besuchen und schließlich in den Böhmischen Prater spazieren, wo im Tivoli nicht nur unsere Freunde aus Simmering sondern auch ein mit Spannung erwartetes Abschlusskonzert mit der Swing Dance Big Band unter Leitung von Martin Jank auf uns warten!“, so Franz und ergänzt „So lernen wir unsere Freunde aus dem 11. Bezirk nicht nur besser kennen, sondern wir machen obendrein noch allerhand kulturelle Entdeckungen!“

Wo, wann und wie geht´s los?

Do. 26. Oktober

Treffpunkt in Favoriten:

Beim Teddy Kollek Haus, Ecke Sonnwendgasse/Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße

Uhrzeit: 13:30 Uhr

Treffpunkt in Simmering:

ÖBB Station Simmering, Grillgasse, Autobushaltestelle 15A

Uhrzeit: 14 Uhr

OHNE ANMELDUNG – Einfach vorbeikommen

„Ihr seid begeisterte Favoritner, wollt noch mehr über unseren Bezirk erfahren und euch dabei noch musikalisch verwöhnen lassen? Dann freue ich mich sehr, wenn ihr euch mir auf dem Spaziergang quer durch unseren Zehnten anschließt! Freut euch auf tolle Gesellschaft, wunderbare Musik und eine Prise Kultur!“, verspricht Marcus Franz abschließend.