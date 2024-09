Nationalratswahl: 13.000 Personen sind im Einsatz!

Am Wahltag haben 1.127.929 wahlberechtigte Wiener:innen die Möglichkeit ihre Stimme abzugeben. In insgesamt 1.499 Wahllokalen können persönlich wählen. Um den logistischen Aufwand zu bewältigen, arbeitet die Stadt mit Hochdruck an einem reibungslosen Ablauf.

Rund 13.000 Bedienstete der Stadt Wien sind im Einsatz, darunter Beisitzer:innen, Vertrauenspersonen, Wahlhelfer und Logistik-Mitarbeiter:innen. Insgesamt stehen 2.400 Wahlzellen (darunter 1.200 barrierefreie), 1.100 Wahlurnen, 3.200 Tische, 5.800 Sessel, 170 Trennwände und 20 Rampen bereit, die in einzelne „Pakete“ geschnürt und an die Wahlsprengel in Wien ausgeliefert werden.

Barrierefreiheit für alle

Vom Wahlrecht sollen alle Menschen gleichermaßen gebrauch machen können. Daher ist jedes Wahllokal mit einer barrierefreien Wahlkabine ausgestattet. Diese Wahlzellen sind breiter als Standardwahlkabinen, bieten eine unterfahrbare doppelte Schreibfläche und sind somit sowohl für Personen im Rollstuhl als auch für gehfähige Menschen bequem nutzbar. Wo erforderlich, werden Rampen bereitgestellt.

Informationen für die Wähler

Wahlberechtigte Wiener:innen erhalten über die „Amtliche Wahlinformation“ bereits per Post die Adresse ihres zuständigen Wahllokals. Diese Informationen sind auch online auf wien.gv.at/wahlen verfügbar, wo die „Wahllokal-Suche“ genutzt werden kann. Für weitere Fragen rund um die Wahl steht die Hotline des Stadtservice Wien unter der Telefonnummer 01/4000-4001 zur Verfügung.