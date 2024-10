Networking im Palais Szechenyi: Bürgermeister Ludwig zu Gast

Am Dienstagabend luden Carina und Ali Rahimi zu einem außergewöhnlichen Netzwerkabend ins prachtvolle Palais Szechenyi. Diese exklusive Veranstaltung versammelte prominente Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kultur und wurde von Bürgermeister Michael Ludwig als Ehrengast bereichert.

Inmitten der beeindruckenden Kulisse trafen sich hochkarätige Gäste, die den Abend zu einem Höhepunkt im Wiener Sozialkalender machten. Dieser besondere Anlass wurde auch genutzt, um an den kürzlich verstorbenen Abbas Rahimi zu erinnern.

Ein starkes Bekenntnis zur Stadt

Bürgermeister Michael Ludwig betonte: „Wien ist eine Stadt voller Vorzüge, die in internationalen Rankings stets an der Spitze steht. Besonders in herausfordernden Zeiten zeigt sich die Stärke unseres Zusammenhalts – gemeinsam und nicht gegeneinander, das ist der Gedanke, der uns verbindet und wirtschaftlich erfolgreich macht.“

Wertvoller Beitrag zur Wiener Wirtschaft und Kultur

Die Gastgeber Carina und Ali Rahimi freuen sich über die herausragenden Gäste: „Seit Jahren ist es für uns eine Ehre, den Wiener Bürgermeister zu unserem Empfang einzuladen, und es begeistert mich immer wieder, welch herausragende Persönlichkeiten aus den verschiedensten Bereichen dabei zu Gast sind. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir einen wertvollen Beitrag zur Wiener Wirtschaft und Kultur leisten können“, erklärte Ali Rahimi.

Dialog über Gott und die Welt

Auch Dompfarrer Toni Faber hob die Bedeutung des Abends hervor: „Ali Rahimi bringt ein Forum zusammen, wo wir wahrlich über Gott, die Welt, das Leben und die Liebe sprechen können.“

Ein Fest für die Wiener Gemeinschaft

Der Abend unterstrich erneut die zentrale Rolle Wiens als Treffpunkt für Ideen und den Dialog unter den führenden Persönlichkeiten. Zu den Gästen zählten namhafte Vertreter wie Andreas Brandstetter (Vorstand Uniqa), Marcel Haraszti (Vorsitzender Rewe), und Unternehmer wie Kurt Mann und Mario Plachutta. Auch hochrangige Vertreter aus der Politik, wie Doris Bures, waren anwesend und trugen zur feierlichen Atmosphäre des Abends bei.