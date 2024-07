Neue „Geschäftsquartiere“ als Impulsgeber im Grätzel

Zahlreiche Teilnehmer gab es bereits bei den Quartierswerkstätten in Floridsdorf, in der Praterstraße, in Döbling und in Favoriten. Die Geschäftstreibenden und Interessierten rund um die Simmeringer Hauptstraße treffen sich im September. In Hernals werden die zwei neuen U-Bahn-Stationen Elterleinplatz und Hernals und ihre Bedeutung für das Grätzel in längerfristige Überlegungen einbezogen. Auch die jeweiligen Bezirksvorstehungen sind mit an Bord und in die Gespräche involviert. Die Quartierswerkstätten dienten auch dazu, Partner in den Grätzeln zu gewinnen. Im nächsten Schritt werden die Vorschläge aus den Workshops zu einem konkreten Maßnahmenplan für die nächsten zwei Jahre entwickelt. „Wiener Unternehmen haben bereits zahlreiche Ideen und praktische Vorschläge eingebracht. Diese Strategie soll die lokalen Unternehmen stärken und die Wiener Grätzel noch attraktiver machen. Belebte Grätzel sind die Basis für eine Stadt der kurzen Wege und wirtschaftlichen Erfolg“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.