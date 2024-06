Neue Radwege in mehreren Bezirken geplant

Die Radwegoffensive in Wien geht weiter: Im Mobilitätsausschuss wurden neue Radwege-Projekte und Lückenschlüsse beschlossen. Gleichzeitig sollen auch mehr Begrünungselemente entlang der Routen entstehen.

Die neuen Radgweg-Vorhaben in Wiens Bezirken bringen mehr Sicherheit, Verkehrsberuhigung und gute Anbindungsmöglichkeiten zwischen den Bezirken. Die Umbauarbeiten werden auch dazu genutzt, um verstärkt Grünflächen entlang er Radrouten einzubauen, die für ein besseres Mikro-Klima in den Grätzln und mehr Erholungsraum sorgen.

„Fahrrad-Allee” Dominikanerbastei

Zwischen Rosenbursengasse und Franz-Josefs-Kai wird der Straßenquerschnitt neu aufgeteilt. Durch die beidseitige Bepflanzung mit neuen Bäumen und einem Hochstammstrauch entsteht eine Allee, die künftig angenehmen Schatten und Kühlung spenden wird. Zusätzliche Grünflächen und neue Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen und Entspannen ein. Die in den angrenzenden Kreuzungsbereichen errichteten Gehsteigvorziehungen schaffen für Fußgänger gute Sicht und kurze Querungsmöglichkeiten.

Lückenschluss Getreidemarkt und Rechte Wienzeile

Am Getreidemarkt wird mit einem baulich getrennten Ein-Richtungs-Radweg eine sichere und komfortable Verbindung umgesetzt. Dieser schließt beim Karlsplatz an den bestehenden Zwei-Richtungs-Radweg in der Friedrichstraße an und führt entlang der stadteinwärtigen Seite bis zum bestehenden Radweg ab der Kreuzung mit der Gauermanngasse. Auch bei der stark befahrenen Rechten Wienzeile wird eine Lücke geschlossen. Im Sommer entsteht hier ein baulich getrennter Ein-Richtungs-Radweg, um die Sicherheit für Radfahrende zu erhöhen. Damit ist eine Anbindung vom Getreidemarkt bis in die Operngasse gegeben.

Landgutgasse: wichtige Radverbindung

Zwischen Laxenburger Straße und Sonnwendgasse sind in der Landgutgasse beidseits baulich getrennte Ein-Richtungs-Radwege geplant. So gelangt man komfortabel und sicher vom Neuen Landgut oder vom Grätzl um den Columbusplatz bis in die Innere Stadt. Zur Verkehrsberuhigung wird die Landgutgasse zwischen Sonnwendgasse und Columbusgasse künftig als Einbahn geführt; weiters wird es Fahrbahnanhebungen und Gehsteigvorziehungen geben. Im Zuge der Bauarbeiten ist eine Begrünung von 370 m2 in der Landgutgasse und die Errichtung von Sitzmöbeln und Trinkhydranten vorgesehen.

Klimafitte Radachse in Simmering

Eine weitere Radverbindung wird mit einem Zwei-Richtungs-Radweg und einer Fahrradstraße auf der Rinnböckstraße im 11. Bezirk hergestellt – für eine bessere Anbindung an den 3. Bezirk und in die Innere Stadt. Von Rennweg bis Schneidergasse entsteht ein baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg. Von Schneidergasse bis Kopalgasse wird die Rinnböckstraße zur Fahrradstraße. Neue Grünflächen und Bäume entlang der Strecke verbessern in Zukunft das Mikroklima. Als Weiterführung der Radachse wird stadteinwärts am Rennweg ein baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg bis zur Grasbergergasse errichtet und eine Verbindung mit dem Radwegenetz des 3. Bezirks hergestellt.

Sichere Schul-Radwege in Penzing

Mit einem Zwei-Richtungs-Radweg in der Deutschordenstraße wird der neue Bildungscampus „Anna und Alfred Wödl“ besser an das Radwegnetz angeschlossen. Ein Lückenschluss zwischen Cossmanngasse und Linzer Straße sowie auf der Linzer Straße weiter bis zur Lorenz-Weiß-Gasse mit einem baulich getrennten Radweg wird noch heuer vorgenommen. Damit entstehen durchgehende Radverbindungen zum Wientalradweg, zur Auhofstraße sowie zur U-Bahn-Station „Ober St. Veit“. Der Radweg in der Deutschordenstraße entsteht zwischen Gehweg und Grünbereich. Zusätzlich werden im Parkstreifen Bäume gepflanzt. Der Kreuzungsbereich mit der Linzer Straße wird neu aufgeteilt und ein Geh- und Radweg an der Südseite bis zur Lorenz-Weiß-Gasse errichtet.