Neue SPÖ-Vorsitzende in Neubau gewählt

Mit 97,7 Prozent der Delegiertenstimmen wurde die Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete Nina Abrahamczik zur neuen Bezirksparteivorsitzenden gewählt. Sie betonte in ihrer Rede die besonderen Herausforderungen in Zeiten multipler Krisen. Gerade jetzt seien die Sozialdemokratie und ihr Einsatz für die Menschen besonders wichtig. Dass in den letzten Tagen allein rund 180 Neubauer der SPÖ beigetreten sind, sei vor allem als Chance zu sehen: „Wir freuen uns sehr über die neuen Mitglieder und heißen alle herzlich willkommen. Wir werden alle in den nächsten Tagen einladen, die SPÖ Neubau kennenzulernen und sich einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten zu verschaffen, sich bei uns zu engagieren.“, so Abrahamczik. Als bisherige Vorsitzende verabschiedet wurde Andrea Kuntzl. Sie wird weiterhin als Abgeordnete im Nationalrat vertreten sein.