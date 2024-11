Neue Vignette 2025: Einfach und praktisch erhältlich

Das neue Jahr klopft an die Tür und mit ihm auch die neue Vignette. Ab sofort ist die digitale Version in allen 90 ARBÖ-Prüfzentren erhältlich. Ein Vorteil für Mitglieder: Beim Vignette-Kauf gibt es bis Ende des Jahres einen Liter Schiebenklar gratis dazu.

Die digitale Vignette bietet viele Vorteile gegenüber der Klebevignette. Sie ist an das Kennzeichen gebunden, was sie besonders für Besitzerinnen und Besitzer von Wechselkennzeichen praktisch macht. Das lästige Aufkleben und Abschaben entfällt. Ab sofort kann die digitale Vignette für 2025 bequem in einem der österreichweit 90 ARBÖ-Prüfzentren erworben werden.

Rechtzeitig kaufen

Die Vignette 2024 bleibt noch bis zum 31. Januar 2025 gültig. Es wird jedoch empfohlen, die neue Vignette rechtzeitig zu besorgen. Sie ist ab dem 1. Dezember 2024 gültig und läuft am 31. Januar 2026 ab. Wer die Frist verpasst, muss mit einer Ersatzmautzahlung von 120 Euro rechnen.

Die neuen Tarife 2025 im Überblick:

Für Pkw und alle zweispurigen Kfz bis 3,5t hzG:

1-Tages-Vignette: EUR 9,30

10-Tages-Vignette: EUR 12,40

2-Monats-Vignette: EUR 31,10

Jahresvignette: EUR 103,80

Für Motorräder (einspurige Kfz):