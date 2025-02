„Psychotherapie bewegt“: Ein Podcast, der aufklärt

Mit „Psychotherapie bewegt“ startet ein Podcast, der Psychotherapie verständlich macht und Tabus bricht. Produziert von Lucia Laggner, Journalistin, Moderatorin und angehende Psychotherapeutin, soll das Format fundierte Informationen liefern, Fragen klären und zum Nachdenken anregen.

Psychotherapie ist für viele Menschen nach wie vor ein Rätsel. Was genau passiert in einer Therapiesitzung? Welche Methoden gibt es? Und wer darf eigentlich Psychopharmaka verschreiben? Der Podcast setzt genau hier an und beleuchtet die Disziplin aus verschiedenen Perspektiven. Ob für Menschen, die erstmals eine Therapie in Betracht ziehen, oder für Fachleute, die neue Impulse suchen – jede Folge liefert spannende Einblicke in das Feld der psychischen Gesundheit.

Breites Themenspektrum mit hochkarätigen Expert:innen

Jede Episode behandelt einen zentralen Aspekt der Psychotherapie. Den Auftakt machte die Folge „Was ist Psychotherapie?“ mit Ines Gstrein, Psychotherapeutin und Präsidiumsmitglied des Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie (ÖBVP). Die zweite Folge widmet sich dem Thema Online-Psychotherapie mit Lukas Wagner, einem führenden Experten für Digitalisierung in der Psychotherapie. Weitere Episoden werden unterschiedliche Therapieansätze vorstellen und praxisnahe Fragen klären – etwa den Zugang zu Therapieplätzen oder die Unterschiede zwischen Psychotherapie, Psychologie und Psychiatrie.

Kooperation mit dem Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie

Die ersten zehn Folgen entstehen in Zusammenarbeit mit dem ÖBVP, der den Podcast als wertvolle Plattform für Aufklärung und Enttabuisierung sieht. Gerade vor dem Hintergrund des neuen Psychotherapiegesetzes (PTh-G 2024) komme das Format zur richtigen Zeit, betont Ines Gstrein. Auch ÖBVP-Präsidentin Barbara Haid unterstreicht die Bedeutung der Initiative: „Psychotherapie ist die Wissenschaft der Beziehung. Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur mentalen Gesundheit – für alle Fälle Psychotherapie!“

Neue Folgen regelmäßig auf allen gängigen Podcast-Plattformen

Der Podcast ist auf Plattformen wie Spotify und Apple Podcasts verfügbar. Neue Episoden erscheinen regelmäßig und bieten vertiefende Einblicke in die Welt der Psychotherapie – mit spannenden Gesprächen, aktuellen Entwicklungen und verständlich aufbereiteten Fachthemen.