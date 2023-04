Neues Marktgeschrei in der Donaustadt ab Mai

Die Donaustadt bekommt einen neuen Markt! Ab 5. Mai bieten die Standlerinnen und Standler am Mazzucco-Markt (Seestadt) ihre Schmankerln feil.

Der neue Markt hat jeden Freitag von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet und ist Teil der stadtweiten Marktoffensive. Neben Blumen, Obst und Gemüse sowie Wurst- und Käse-Spezialitäten, locken die Standler mit Cookies, Kasnudeln und veganen Produkten.

Eröffnungsfest

Der Eva-Maria-Mazzuccoplatz wurde dieses Jahr neugestaltet. Mit dem Markt soll sich der Platz mehr und mehr zu einem Grätzeltreffpunkt in der Seestadt etablieren. „Wir setzen damit einen weiteren Meilenstein unserer intensiven Marktoffensiven und ich hoffe, dass sehr viele Menschen das neue Marktangebot in der Seestadt am heuer neugestalteten, begrünten und gekühlten Eva-Maria-Mazzucco-Platz annehmen“, so Märktestadträtin Ulli Sima. Mehr als 1.100 m² wurden hier entsiegelt und begrünt. Zu den bereits bestehenden Bäumen wurden 12 neue – sogenannte XXL Bäume – gepflanzt. Diese sind über 30 Jahre alt und werden mit ihren großen Kronen bald Schatten spenden.

„Es ist mir ein besonderes Anliegen, auch in der Donaustadt einen neuen Markt zu etablieren. Die Seestadt Aspern als größtes Stadterweiterungsprojekt Europas ist dafür ein perfekter Standort“, freut sich Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy. Am 5. Mai startet der Mazzucco-Markt mit einem großen Eröffnungsfest. Ab 14:30 Uhr startet der neue Markt mit einem bunten Programm. Mit dabei sind die Donaustädter-Lokalmatadoren Soberl und Romeo von Wiener Wahnsinn.