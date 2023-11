Zeus ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause

Es gibt Momente im Leben, in denen sich Situationen ändern und Entscheidungen getroffen werden müssen, die uns schwerfallen. Für Zeus, einen charmanten, drei Jahre alten Labrador, ist genau das passiert.

Zeus, männlich, kastriert und voller Zuneigung, sucht ein neues liebevolles Zuhause, da seine derzeitigen Besitzer leider aufgrund eines Umzugs keine Möglichkeit haben, ihn mitzunehmen.

Schweren Herzens….

Seine jetzigen Begleiter, die mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, sehen sich gezwungen, eine Umgebung zu finden, in der Hunde nicht erlaubt sind. Mit gebrochenem Herzen, aber im besten Interesse von Zeus, suchen sie nach einem warmherzigen Ort, an dem er sein freundliches Wesen und seine Zuneigung entfalten kann.

Pumperlgsund

Zeus ist geimpft, gechipt, und in bester Gesundheit – ein echter treuer Gefährte. Sein Pass ist in Ordnung, sodass er bereit für sein neues Zuhause ist. Er liebt es zu kuscheln, zeigt sich äußerst freundlich und versteht sich gut mit anderen Hunden. Seine Verspieltheit und sein freundliches Gemüt machen ihn zu einem perfekten Begleiter für Familien, Singles oder Paare, die ein liebevolles Haustier suchen.

Melden Sie sich bei Interesse

Die Telefonnummer für Interessierte an Zeus‘ Adoption ist 0678 12 471 76. Die Hoffnung der aktuellen Besitzer ist, eine Familie zu finden, die Zeus genauso schätzt und liebt, wie sie es getan haben. Sie möchten sicherstellen, dass er nicht in einem Tierheim landet, sondern direkt in die liebevollen Arme einer Familie, die ihm die Aufmerksamkeit und Fürsorge schenkt, die er verdient.