Hunde-Coach in Liesing: Gratis-Training mit dem besten Freund

Die Beziehung zwischen Mensch und Hund ist eine der ältesten und tiefgründigsten Partnerschaften, die die Menschheit kennt. Um diese Beziehung zu vertiefen bietet Hunde-Coach Susanne Tanzer jetzt in Liesing kostenlose Beratung rund um den Hund an.

Hunde sind treue Begleiter. Sie mögen uns unabhängig davon wie wir aussehen, ob wir reich oder arm sind, erfolgreich oder nicht. Sie lieben ihre Besitzer so wie sie sind. Hunde können eine große Bereicherung für uns Menschen sein, sie fördern die Gesundheit, soziale Interaktionen und das allgemeine Wohlbefinden.

Hunde sind dabei äußerst soziale Tiere, die von Natur aus eine starke Bindung zu ihren Menschen aufbauen. Sie sind lernfähig, sensibel und reagieren sehr auf die Körpersprache, den Tonfall und die Emotionen ihres Besitzers. Doch ein Hund braucht auch Führung und Sicherheit um sich in einer vom Menschen geprägten Welt zurechtzufinden, denn je besser der Hund seinen Menschen versteht, umso besser funktioniert das Zusammenleben.

Das will gelernt und trainiert sein. Aus diesem. Grund bietet Hunde-Coach Susanne Tanzer unter dem Motto “Rat im Park – Beratung rund um den Hund” kostenlose Kurse im 23. Bezirk an. Dabei vermittelt sie wertvolles Wissen und berät in Fragen rund um den Hund.

Anmeldung nicht erforderlich! Einfach vorbeikommen!

Wo und wann?

In der Hundezone 23., Gaulgasse

Am Freitag, 25.07.2025 von 16:30h – 18:30h

In der Hundezone 23., Auer-Welsbach-Gasse

Am Freitag, 29.08.2025 von 16:30h – 18:30h