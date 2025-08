Neustifter Kirtag: Winzer starten heuer besonders früh durch

Die Neustifter Winzer sind bereit für das größte Fest des Jahres. Mit der Organisation des Neustifter Kirtags hat man heuer besonders sehr früh begonnen, weil die meisten Plätze in den Betrieben bereits vor Wochen vorreserviert worden sind!

Tradition mit kaiserlichen Wurzeln

Die Vorbereitungen für die größte heimische Open Air-Veranstaltung nach dem Wiener Donauinselfest, nämlich der Neustifter Kirtag, laufen bereits auf Hochtouren. Das beliebte Fest findet heuer vom 21. bis zum 24. August statt. Der Brauch entstand Mitte des 18. Jahrhunderts als die Neustifter Winzer mit einer Erntedankkrone zu Kaiserin Maria Theresia pilgerten und wegen der schlechte Ernte um Steuerfreiheit ersucht haben. Die Kaiserin erließ ihnen nicht nur die Zahlungen, sondern gab ihnen sogar die hübsch geschmückte Krone zurück. Allerdings mit der Auflage, jedes Jahr einen festlichen Kirtag abzuhalten.

Volksfest mit Geschichte und Flair

Der Kirtag entwickelte sich zu einem richtigen Volksfest, bei dem die Gäste aus ganz Wien in Dirndlkleidern und Lederhosen ausgelassen feiern konnten. Und so ist es auch heuer: Veranstaltet wird der Neustifter Kirtag vom Weinbauverein Neustift am Walde (Obmann Mag. Peter Wolff).

Hiata-Buam und Hiatamädln sorgen für Stimmung

Die Hiata-Buam ziehen während dem Fest durch die Heurigenbetriebe in Neustift und singen für die prominenten Besucher und Stammgäste fröhliche und unterhaltsame Texte. Seit zwei Jahren werden die Hiata-Buam durch weibliche Kollegen tatkräftig unterstützt.

Ein Pflichttermin für alle Wien-Liebhaber

Der Kirtag hat sich zuletzt zu einer eindrucksvollen Modeschau mit hübschen Dirndln und schmucken Lederhosen gesteigert und so zum Muß-Termin für die Wiener entwickelt. Seit 2020 zählt das Hiatabaum-Aufstellen und der Umzug der Hiata mit der Hauerkrone sogar zum immateriellen UNESCO Kulturerbe.