Notfellchen-Mittwoch: Arnika sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

ARNIKA

Arnika ist eine liebe Mischlingshündin, die im März 2021 geboren wurde und seit Juli 2024 im Tierheim lebt. Anfangs zeigt sich Arnika etwas zurückhaltend, doch sobald sie Vertrauen gefasst hat, taut sie auf und zeigt ihre fröhliche, verspielte Seite. Mit ihrer kompakten Größe, die unter kniehoch bleibt, passt sie perfekt in jede Familie, die ihr die nötige Liebe und Geduld entgegenbringt.

Gut verträglich und verspielt

Arnika ist nicht nur menschenfreundlich, sondern auch gut mit anderen Hunden verträglich. Ihre lebhafte Art kommt besonders zur Geltung, wenn sie sich sicher fühlt und beginnt, ihre Umgebung neugierig zu erkunden. Obwohl sie bereits das Brustgeschirr kennt und zum Teil brav an der Leine geht, zieht sie manchmal noch, was mit etwas Übung sicher in den Griff zu bekommen ist.

Das ideale Zuhause für Arnika

Für Arnika suchen wir ein liebevolles Zuhause am Stadtrand oder auf dem Land, wo sie in Ruhe und mit Geduld weiter lernen kann, auch mal alleine zu bleiben. Besonders wohl würde sie sich in einer Familie mit ruhigen, standfesten Kindern fühlen, die ihr Sicherheit und Geborgenheit geben.

Wer schenkt Arnika ihr Für-Immer-Zuhause?

Wer möchte dieser charmanten Hündin eine Chance geben und sie auf ihrem weiteren Weg begleiten? Arnika wartet sehnsüchtig auf ihr Für-Immer-Zuhause!

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.