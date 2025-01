Notfellchen-Mittwoch: Ela sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

ELA

Ela, eine zierliche Hauskatze, wurde im August 2023 geboren und ist seit Juni 2024 im Tierheim. Von Anfang an fiel die sensible Katze durch ihre schüchterne Art auf. Besonders in den ersten Wochen zeigte sie sich extrem panisch und zog sich in sichere Verstecke zurück. Doch mit viel Geduld und Fürsorge hat sich Ela inzwischen weiterentwickelt und zeigt sich immer häufiger im Raum – vor allem, wenn es um Leckerlis geht.

Ein ruhiger Rückzugsort ist wichtig

Für Ela suchen wir ein Zuhause, das ihrer sensiblen Persönlichkeit gerecht wird. Ideal wäre eine ruhige Wohnung, in der sie als Einzelkatze leben darf. Ein solches Umfeld ermöglicht es Ela, in ihrem eigenen Tempo Vertrauen zu fassen und ihre Umgebung zu erkunden, ohne von anderen Tieren oder Kindern gestört zu werden.

Zeit und Geduld als Schlüssel zum Erfolg

Ela braucht Menschen, die bereit sind, ihr die Zeit und Geduld zu schenken, die sie benötigt, um sich sicher zu fühlen. Mit einem liebevollen Zuhause und viel Einfühlungsvermögen wird sie sicherlich ihre scheue Hülle ablegen und zur treuen Begleiterin werden.

Interessiert? Besuchen Sie Ela im Tierheim

Wenn Sie glauben, dass Ela zu Ihnen und Ihrem Lebensstil passt, besuchen Sie sie gerne im Tierheim. Vielleicht finden Sie in Ela die perfekte Mitbewohnerin, die mit ihrer sanften und liebenswerten Art Ihr Herz erobert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Katzenvergabe 01/699 24 50-52 (Mittwoch bis Sonntag, jeweils 13:30 – 17:00 Uhr) oder katzenvergabe@tierschutz-austria.at