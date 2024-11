Notfellchen-Mittwoch: Jeanny sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

JEANNY

Jeanny ist eine zauberhafte Hauskatze, die dringend ein liebevolles Zuhause sucht, das ihren speziellen Bedürfnissen gerecht wird. Die getigerte Katzendame, geboren im April 2014, kam im Dezember 2023 ins Tierheim und hat eine Geschichte, die zeigt, wie wichtig Geduld und Verständnis für Tiere sind, die eine gewisse Eigenständigkeit und Sensibilität mitbringen. Hier ein genauer Blick auf die bezaubernde Jeanny und was für ein Zuhause sie braucht, um sich rundum wohlzufühlen.

Eine Katze mit Charakter

Jeanny ist nicht einfach nur eine Katze, sondern eine wahre Charakterkatze, die weiß, was sie möchte – und was nicht. Aufgrund ihres anfänglich aggressiven Verhaltens kam sie ins Tierheim. Auch dort zeigte sie den Pflegern gegenüber zunächst diese distanzierte, manchmal abwehrende Seite. Doch Jeanny ist keineswegs eine Katze, die nicht zu bändigen ist. Sobald sie jemanden besser kennt und sich verstanden fühlt, sucht sie die Nähe und genießt sogar Streicheleinheiten.

Grenzen respektieren und Körpersprache lesen

Um sich wirklich wohlzufühlen, braucht Jeanny katzenerfahrene Menschen, die ihr die Zeit geben, sich langsam einzugewöhnen. Es ist wichtig, dass ihre neuen Besitzer die Körpersprache einer Katze gut verstehen, denn Jeanny ist sensibel und kann bei Veränderungen oder übermäßigem Druck gestresst reagieren. Sie zeigt sehr deutlich, wenn ihr etwas zu viel wird, und genau da liegt der Schlüssel zu einer harmonischen Beziehung: Wer Jeannys Grenzen respektiert, wird mit einer liebevollen und neugierigen Begleiterin belohnt.

Ein Leben als Einzelprinzessin

Jeanny ist eine wahre Einzelgängerin und möchte gerne eine „Einzelprinzessin“ in ihrem neuen Zuhause sein. Das bedeutet: keine anderen Tiere und keine kleinen Kinder. Sie ist eine Katze, die die Ruhe und Stabilität eines kinderlosen Haushalts zu schätzen weiß, in dem sie im Mittelpunkt stehen darf und ihren eigenen Rhythmus leben kann. So neugierig sie ist, so wichtig ist es auch, dass sie alles in ihrem eigenen Tempo erkunden darf.

Der richtige Platz für Jeanny: Eine katzenerfahrene Familie

Jeanny sucht ein Zuhause bei Menschen, die ihr eine lange Eingewöhnungsphase gewähren und ihr nicht gleich zu viel abverlangen. Ein Platz, an dem sie zur Ruhe kommen kann, wann immer sie möchte, und zugleich Kontakt sucht, wenn sie sich danach fühlt. Sie hat sich mittlerweile im Tierheim gut eingelebt und zeigt sich dort von ihrer aufgeweckten Seite. Wenn es ihr zu viel wird, zieht sie sich in ihr Versteck zurück – ein klares Zeichen, dass sie sich ein stressfreies, stabiles Umfeld wünscht, in dem sie einfach Katze sein darf.

Ein Plätzchen in einer ruhigen Wohnung

Für Jeanny ist eine Wohnung ideal, in der sie alle Freiheiten hat, aber keine lauten Überraschungen. Ein ruhiger Ort, an dem sie ihre sensible und doch neugierige Art ausleben kann, ohne ständig neuen Reizen ausgesetzt zu sein, die sie verunsichern könnten.

Wer Jeanny in sein Leben aufnimmt, bekommt eine treue Begleiterin, die – obwohl sie einen festen Willen hat – auch viel Liebe und Zuneigung zu geben hat. Mit dem richtigen Maß an Geduld, Einfühlungsvermögen und Respekt kann Jeanny endlich den Platz finden, an dem sie sich vollends entfalten kann – als Einzelprinzessin, die genau weiß, was sie braucht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Katzenvergabe 01/699 24 50-52 (Mittwoch bis Sonntag, jeweils 13:30 – 17:00 Uhr) oder katzenvergabe@tierschutz-austria.at