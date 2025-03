Notfellchen-Mittwoch: Joey sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

JOEY

Joey wurde im August 2014 geboren und wartet nun sehnsüchtig auf sein Für-Immer-Zuhause. Mit seiner verschmusten und liebevollen Art erobert er schnell die Herzen der Menschen. Zudem ist er ein echter Gesprächspartner – wer Joey begegnet, wird schnell feststellen, dass er sich gerne mitteilt und ein aufgewecktes Kerlchen ist.

Ein Zuhause ohne tierische Mitbewohner

Der charmante Kater braucht ein ruhiges Zuhause, in dem er als Einzelkatze im Mittelpunkt steht. Andere Katzen oder Hunde mag er nicht – er bevorzugt es, seine Menschen ganz für sich zu haben. Deshalb suchen wir für Joey einen Platz in einer Wohnung ohne weitere Tiere. Auch kleine Kinder sind für ihn nicht geeignet, da er sehr stressanfällig ist und einen geregelten Tagesablauf benötigt.

Besondere Fürsorge für Joeys Gesundheit

Joey ist an Diabetes erkrankt und benötigt täglich ein Medikament, das ihm immer zur gleichen Uhrzeit verabreicht werden muss. Dies erfordert eine zuverlässige Routine und regelmäßige Kontrollbesuche beim Tierarzt. Wer Joey adoptieren möchte, sollte sich bewusst sein, dass seine Gesundheit besondere Aufmerksamkeit erfordert – doch seine liebevolle und treue Art macht jede Mühe mehr als wett.

Kennenlernen mit Geduld und Liebe

Da Joey ein sensibler Kater ist, möchten wir sicherstellen, dass er in die richtigen Hände kommt. Deshalb ist es notwendig, ihn mehrmals zu besuchen, bevor er endgültig in sein neues Zuhause ziehen kann. So kann er seine zukünftigen Menschen in Ruhe kennenlernen und Vertrauen aufbauen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Katzenvergabe 01/699 24 50-52 (Mittwoch bis Sonntag, jeweils 13:30 – 17:00 Uhr) oder katzenvergabe@tierschutz-austria.at