Notfellchen-Mittwoch: Lou sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

LOU

Der wuselige, 2022 geborene Pomsky-Rüde Lou ist menschenfreundlich und hundeverträglich. Lou vereint Optik und Eigenschaften von Zwergspitz und Siberian Husky. Dies zeigt sich v.a. wenn er im Zwinger alleine ist und dann auch jault wie ein Husky oder sein wuseliges, hibbeliges Gemüt wie ein Spitz. Aber er ist ein lieber Zeitgenosse, der auch gerne knuddelt wird. Im Stress jedoch neigt er zum Zwicken, deshalb sollten Kinder im selben Haushalt zumindest das Teenager-Alter erreicht haben, um mit dieser Situation korrekt umgehen zu können. Die kleine Augenweide ist noch nicht ganz stubenrein, benötigt hier also noch etwas Übung. Für Lou suchen wir ein ruhiges Zuhause, optimalerweise Haus mit Garten am ruhigen Stadtrand oder Land, wo er auch einen Rückzugsort zum Beruhigen hat. In seinem neuen Zuhause sollte er das Alleine-bleiben in kleinen Schritten erlernen, da er sonst die Nachbarschaft akustisch verärgern könnte.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.