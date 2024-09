Notfellchen-Mittwoch: Mexx und Mathilda suchen ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Mexx und Mathilda

Im Tierschutzhaus warten momentan zahlreiche Welpen sehnsüchtig darauf, ihr Für-Immer-Zuhause zu finden. Zwei dieser kleinen Racker sind Mexx und Mathilda, Mischlingswelpen, die im Juni 2024 geboren wurden. Mit ihrer lebhaften und verspielten Art erobern sie jedes Herz im Sturm und sind bereit, gemeinsam mit ihren neuen Familien die Welt zu entdecken.

Die Suche nach einem Zuhause

Mexx und Mathilda sind zwei von vielen Welpen, die derzeit im Tierschutzhaus auf ein neues Zuhause hoffen. Als Mischlingswelpen besitzen sie eine einzigartige Mischung verschiedener Rasseeigenschaften und bringen viel Lebensfreude und Neugier mit. Nun suchen sie Menschen, die ihnen Liebe und Geborgenheit schenken und bereit sind, sich auf das Abenteuer Welpenerziehung einzulassen.

Lernen und Erziehen

Wie alle jungen Hunde stehen auch Mexx und Mathilda noch ganz am Anfang ihres Lebens. Sie möchten all die Dinge des Alltags in kleinen Schritten kennenlernen und weitere Sozialisierung und Habituation erfahren. Damit sie sich zu ausgeglichenen und glücklichen Hunden entwickeln, ist ein belohnungsorientiertes Training unerlässlich. Die beiden möchten die Grundkommandos erlernen und üben, stubenrein zu werden.

Welpen und ihre zukünftigen Familien

Mexx und Mathilda sind lebhafte, aber liebenswerte Welpen. Je nach Charakter können sie gut zu Kindern vermittelt werden. Allerdings ist zu beachten, dass sie bisher noch nicht stubenrein sind und das Alleinbleiben noch nicht gelernt haben. Daher ist es wichtig, dass die neuen Besitzer Zeit und Geduld für ihre Erziehung mitbringen. Die neuen Zuhause für Mexx und Mathilda können in ruhigen, verkehrsarmen Stadtteilen, am Stadtrand oder auf dem Land liegen, damit die kleinen Vierbeiner sich sicher und wohl fühlen.

Ein verantwortungsvoller Start ins Leben

Die Entscheidung, einen Welpen wie Mexx oder Mathilda bei sich aufzunehmen, sollte gut überlegt sein. Junge Hunde benötigen in den ersten Monaten besonders viel Aufmerksamkeit und konsequente Erziehung. Mit Geduld, Liebe und dem richtigen Training entwickeln sich die Welpen jedoch zu treuen Begleitern, die ihre neuen Familien viele Jahre lang bereichern werden. Wer sich dieser Aufgabe gewachsen fühlt und bereit ist, einem kleinen Vierbeiner ein liebevolles Zuhause zu schenken, wird in Mexx oder Mathilda einen treuen Freund fürs Leben finden.

Interesse geweckt?

Wer sich für Mexx, Mathilda oder einen der anderen Welpen im Tierschutzhaus interessiert, kann sich jederzeit beim Tierschutzverein melden. Dort werden alle Fragen beantwortet und bei Bedarf Unterstützung bei der Eingewöhnung und Erziehung der Welpen angeboten.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.