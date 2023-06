Notfellchen-Mittwoch: Apollo sucht neuen Besitzer

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

APOLLO

Apollo ist eine 3-jährige Bordeauxdogge, die bei Menschen eine kurze Kennenlernphase benötigt, um Vertrauen aufzubauen, da er anfangs fremden Personen mit Skepsis begegnet. Dann entwickelt er sich zum Kuschler und spielt auch gerne mit seinen Menschen. Leckerchen nimmt er äußerst vorsichtig aus der Hand. Apollo ist stubenrein, geht gemütlich an der lockeren Leine und ignoriert dabei auch andere Hunde. Laut Vorbesitzer fährt er brav im Auto mit, kennt die Grundkommandos und kann auch einige Zeit alleine bleiben. Apollo leidet an einer Futtermittelunverträglichkeit und bekommt daher nur eine Proteinquelle (Pferd). Ein Röntgen seines Bewegungsapparates ist noch ausständig. Apollo freut sich auf ein ebenerdiges ruhiges Zuhause am Stadtrand oder Land.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.