Gemeinsam stark für Mensch und Tier: 10 Jahre “A G’spia fürs Tier”

Die Volkshilfe Wien startete vor 10 Jahren “A G’spia fürs Tier”, mit dem Ziel, Wiener Tierhalter:innen in Notsituationen zu helfen.

Die einzigartige Anlaufstelle hat sich aus einem Projekt der Wohnungslosenhilfe zur „Kompetenzstelle für Mensch-Tierbeziehung“ entwickelt.

Ein Anker in stürmischen Zeiten

„Die Kompetenzstelle ist für alle Tierhalter:innen in Wien da, die Fragen oder Probleme mit ihren Tieren haben. Wir bieten Rat und vermitteln, wenn nötig an geeignete Stellen weiter,“ sagt Sabine Rauscher, Gründerin und Leiterin des Projekts in der Volkshilfe Wien. A G’spia fürs Tier besteht aus einem multiprofessionellen Team. „Im Vordergrund unserer Arbeit steht immer der Mensch“ erklärt Rauscher. „Unser Ziel ist eine langfristige Stabilisierung der Mensch-Tierbeziehung. Daher baut die Arbeit von A G’spia fürs Tier auf eine fundierte und professionelle Sozialarbeit auf.“

Gemeinsam stark für Mensch und Tier

„Dank der Unterstützung seitens der Stadt Wien, des FSWs, des Vereins der Freunde der Krone Tierecke und von Purina, können wir den Tierbesitzer*innen in Notsituationen helfen“, so Wehsely. „Getreu dem Volkshilfe Wien Motto „Helfen macht Stark“ sind über 70 Freiwillige für A G’spia für Tier in ganz Wien unterwegs und unterstützen etwa durch Gassidienste.“

„Der soziale Aspekt dieses Projektes ist uns enorm wichtig: Denn gerade in Krisenzeiten sollten Mensch und Tier zusammenbleiben, Tiere können in schwierigen Lebensphasen eine enorme Unterstützung sein“, betont Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Eine Partnerschaft für Mensch und Tier

„Haustiere sind eine Bereicherung und eine Stütze und tragen zu einem selbstbestimmten Leben für unsere wohnungs- oder obdachlosen Kund:innen bei In der Wiener Wohnungslosenhilfe des Fonds Soziales Wien ist es uns deswegen auch ein Anliegen, gemeinsam mit Partnerorganisationen wie der Volkshilfe Wien, dafür zu sorgen, dass Betroffene durch Angebote wie der Kompetenzstelle von A G’spia fürs Tier Beratung und Unterstützung bei der Tierhaltung bekommen.“, so Susanne Winkler, Geschäftsführerin Fonds Soziales Wien.

„Für uns von Purina ist es ein wichtiges Anliegen und eine große Freude, A G’spia fürs Tier und somit Menschen mit Haustieren in schwierigen Situationen zu unterstützen. Hunde, Katzen und generell Haustiere machen unser Leben einfach lebenswerter! Sie spenden Kraft und Freude und verdienen Liebe und Fürsorge. Gemeinsam setzen wir uns für die Stärkung der Mensch-Tierbeziehung ein“, sagt Marius Baumeister, Business Executive Officer (BEO) bei Nestlé PURINA Österreich.

Das Angebot von „A G’spia fürs Tier –die Kompetenzstelle für Mensch-Tier-Beziehung“ beinhaltet u.a.: • Unterstützung bei der Versorgung der Tiere in Notfällen: Wenn Tierbesitzer*innen ins Krankenhaus oder auf Reha müssen und sich niemand um ihre Tiere kümmern kann. • Beratung für Tierbesitzer*innen: Wenn jemand die Bedürfnisse seines Tieres nicht ausreichend erkennt oder es Probleme mit dem Tier im Alltag gibt, beraten wir zur artgerechten Haltung und Erziehung der Tiere. • Training mit professionellen Tiertrainer*innen: Wir bieten sozialarbeiterisch begleitete Trainings mit professionellen Tiertrainer*innen um an unerwünschtem Verhalten der Tiere zu arbeiten. Ziel ist es, tierbezogene Probleme oder Konflikte im Alltag zu lösen. • Beratung für soziale Einrichtungen: Wir unterstützen soziale Einrichtungen dabei, Konzepte für den sicheren Umgang mit Tieren in den Einrichtungen zu entwickeln und umzusetzen.