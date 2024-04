Notfellchen-Mittwoch: Baloo sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

BALOO

Der 9-jährige Schäfer-Mischling Baloo ist seit Juli 2022 im Tierschutzhaus Vösendorf. Dank Baloos Patin kann er bereits im Auto mitfahren. Der brave Hundemann liebt es gefordert zu werden und mit etwas Geduld kann er bestimmt noch den ein oder anderen Trick erlernen. Prinzipiell lernt Baloo Kommandos aber relativ schnell. Der schlaue und liebevolle Rüde ist sehr kuschelbedürftig und liebt lange ausgiebige Streicheleinheiten. In einer reizarmen Umgebung hängt auch die Leine ganz entspannt und auch bei Social Walks mit anderen Hunde ist Baloo gut verträglich. Der hübsche Mischlingsrüde freut sich über ein Zuhause am Stadtrand oder am Land in einer ruhigen Umgebung.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.