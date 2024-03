Notfellchen-Mittwoch: Balu sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

BALU

Der freundliche, 2017 geborene Louisiana Catahoula Leopard Dog-Mischlingsrüde Balu ist menschenfreundlich und freut sich auch über Social Walks mit anderen Hunden – Zuhause möchte Balu allerdings der einzige Hund sein. Balu ist ein unproblematischer Weggefährte, der bereits so gut wie alles kann. Er liebt ausgedehnte Spaziergänge, hat in Haus mit Garten gewohnt – kann jedoch hohe Zäune problemlos überwinden (!), ist stubenrein, konnte in seinem letzten Zuhause einige Zeit alleine bleiben, kennt die Grundkommandos und fährt brav im Auto mit. Da Balu das Leben in der Großstadt nicht kennt, suchen wir für den verschmusten, anhänglichen Rüden ein Zuhause außerhalb der Stadt als Einzelhund an der Seite aktiver Menschen.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.