Notfellchen-Mittwoch: Bleni & Briska suchen ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

Bleni & Briska

Die 2019 bzw. 2021 geborenen Cavalier King Charles Spaniel-Mischlinge Bleni und Briska sind Mutter und Tochter und unzertrennlich. Die beiden sind sehr menschenfreundlich, kuschelbedürftig und anhänglich und interessieren sich in Anwesenheit von Menschen für ihre Menschen und sonst nichts. Mit Hunden sind sie verträglich, zeigen aber eben kein Interesse an ihnen. Mit Katzen sind die beiden ebenfalls verträglich, eher zurückhaltend und ängstlich. Kinder im selben Haushalt sollten schon älter und ruhiger sein. Die beiden sind etwas unsicher und sensibel, gemeinsam aber deutlich mutiger. Bleni und Briska kennen das Brustgeschirr und gehen brav an der Leine. Die beiden bellen so gut wie nie. Einzig Stubenreinheit müssen sie noch erlernen. Für die beiden suchen wir ein gemeinsames Zuhause außerhalb stark verkehrsreicher Gegenden.

Interessenten können sich telefonisch 0699 1660 40 74 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.