Notfellchen-Mittwoch: Chapo sucht neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

CHAPO

Der hübsche 3-jährige Rottweiler Chapo ist seit März 2023 im Tierschutzhaus Vösendorf. Der Hundemann ist leider noch sehr unsicher, benötigt daher eine Kennenlernphase und sucht feinfühlige Menschen. Laut Vorbesitzer ist Chapo mit Hunden, Katzen und Hühnern verträglich. Chapo kennt bereits die Grundkommandos und konnte in seinem bisherigen Zuhause auch alleine bleiben. Da Chapo auf Umweltreize unsicher reagiert, sucht er ein Zuhause in ländlicher Umgebung, optimalerweise ein Haus mit Garten (so wie er es kennt), ohne Kinder.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.