Notfellchen-Mittwoch: Dax sucht liebevollen Besitzer

Jeden Mittwoch stellt das WIENER BEZIRKSBLATT das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

DAX

Der 3-jährige Mischlingsrüde Dax wurde aufgrund einer Allergie von seinem Besitzer bei Tierschutz Austria abgegeben. Der hübsche Hundemann lebte bisher in einer Wohnung, fährt gern mit dem Auto mit, kann alleine bleiben und ist nach Sympathie verträglich mit anderen Hunden. Katzen hingegen findet er nicht so toll. Dax beherrscht alle Grundkommandos und geht brav an der Leine. Der liebenswerte Dax freut sich über ein Zuhause am Stadtrand oder in ländlicher Gegend, da er ein bisschen ängstlich ist.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.