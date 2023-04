Notfellchen-Mittwoch: Enrico sucht neuen Besitzer

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

ENRICO

Enrico ist ein 9-jähriger Magyar-Vizsla-Mix, der bereits seit 2023 bei Tierschutz Austria ein vorübergehendes Zuhause gefunden hat. Der hübsche Hundemann ist trotz seines Alters noch sehr aktiv. Er benötigt bei fremden Menschen eine Kennenlernphase, da er anfangs unsicher ist. Enrico hat in seiner Vergangenheit gelernt, Futter zu verteidigen. Dies tut er bei Tierschutz Austria mittlerweile durch viel Vertrauensarbeit nicht mehr. In seinem zukünftigen Zuhause sollte diesbezüglich aber Trainingsbereitschaft vorhanden sein. Enrico hat hat schon mal in einer Wohnung gelebt und ist auch mit dem Stadtverkehr vertraut. Ab und zu mag es der Rüde nicht so gerne, wenn er auf dem Bauch berührt wird – besonders wenn er gerade Bauch,- oder Rückenschmerzen hat. Deshalb freut sich Enrico über ein neues liebevolles Zuhause bei Menschen mit Hundeerfahrung und Trainingsbereitschaft.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.