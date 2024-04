Notfellchen-Mittwoch: Joy sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

JOY

Die verschmuste, 2022 geborene Mischlingshündin Joy ist menschenfreundlich, aber anfangs sehr unsicher. Mit anderen Hunden verträgt sich die junge Vierbeinerin sehr gut. Sie kennt bereits das Brustgeschirr, beim Gehen an der Leine benötigt sie noch Training, da sie dies nicht kennt und sich noch nicht wirklich vorwärts gehen traut. Da die Hündin in ihrem bisherigen Leben nicht viel kennen gelernt hat, reagiert sie in neuen Situationen sehr unsicher. Vor allem mit rutschigen Böden und allgemein Innenräumen kommt sie noch nicht stressfrei zurecht. Die hübsche Joy sucht aus diesem Grund ein Zuhause mit Haus mit Garten im ländlichen Bereich.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.