Notfellchen-Mittwoch: Lex sucht ein neues Zuhause

Jeden Mittwoch stellt das Wiener Bezirksblatt das Notfellchen der Woche vor. Die pelzigen Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Tierschutzhaus Vösendorf warten darauf, in ein liebevolles Zuhause ziehen zu dürfen.

LEX

Der 8-jährige Schäfer Mischling Lex ist seit April 2023 im Tierschutzhaus Vösendorf. Der hübsche Rüde ist sehr menschenbezogen und verschmust. Da er sehr verfressen ist, sollte er neue Dinge durch Belohnungen gut erlernen können – jedoch sollte man ein Auge darauf haben, dass er schlank bleibt. Lex ist stubenrein, das Gehen an der Leine hat der liebenswerte Hundemann schon im Tierschutzhaus erlernt und freut sich auf große Spaziergänge mit seiner neuen Familie. Lex würde sich über ein Zuhause am Stadtrand oder am Land freuen, bei aktiven Menschen die dem Rüden viele Streicheleinheiten geben.

Interessenten können sich telefonisch 01/699 24 50-50 oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at wenden.